تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقرت أسعار النفط في المعاملات الآجلة اليوم الخميس فوق السبعين دولاراً للبرميل، وجاءت على النحو التالي:- نفط عمان 68.92 دولار نفط مربان 70.74 دولار النفط العربي الخفيف 74.25 دولار النفط العربي الثقيل 62.35 دولار نفط برنت 68.24 دولار

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