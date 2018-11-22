قال: دا”فلاتي ساكت”.. دبلوماسي سوداني يمارس العنصرية على قيادي بارز.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ستنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل العبارات العنصرية التي تفوه بها نائب سفير السودان لدى الكويت عمر تاتاي في حق القيادي البارز بالحزب أزهري سليمان الزاكي ومساسه بإحدى القبائل السودانية الأصيلة.

وكان تاتاي نعت القيادي الاتحادي أزهري الزاكي بأنه (فلاتي ساكت ولا علاقة له بنهر النيل ) . أثناء مشادات كلامية بينهما.

وحذر الحزب من انزلاق الدبلوماسية السودانية إلى درك العنصرية البغيضة . واعتبر الحزب في بيان له اليوم إن ما وصل إليه حال الدبلوماسية بمثابة حصاد لعهد التمكين بعد تشريد وفصل الكفاءات وتعيين أصحاب الولاء الحزبي.

وشدد الحزب على أنه ظل يراقب وبقلق هذا الانهيار الدبلوماسي الخطير ابتداء بالاعتداء على المواطن أسعد التاي بقنصلية السودان بجدة ومرورا بحرمان مواطنين سودانيين من حقهم في استخراج أوراقهم الثبوتية بمدينة مدريد الاسبانية وتهرب السفير من مسؤلياته وانتهاءً بارتكاب جرائم التحرش داخل حانات نيويورك من دبلوماسي المؤتمر الوطني .

وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل مع نائب سفير السودان بالكويت على ما بدر منه من ألفاظ عنصرية.

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