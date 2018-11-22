المريخ يتجه لمخاطبة الاتحاد العربي بشأن مباراة الإياب أمام اتحاد الجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقرّ رئيس نادي المريخ محمد الشيخ مدني أن الانتصار الذي تحقق على اتحاد الجزائر بأنه تاريخي، لجهة أنه يؤكد التفوق الدائم للفريق على أندية شمال أفريقيا.

وقال محمد الشيخ مدني في تصريح لـ”باج نيوز” إن الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف من شأنه أن يسهّل مباراة الإياب بالجزائر، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن المريخ لم يتأهل بعد، وإنه لابد من أن يتواصل العمل حتى نهاية الشوط الثاني بالجزائر.

وأضاف” أنا سعيد للانتصار الكبير، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني، وأعتقد أنهم قاموا بعملٍ رائع رغم الغيابات التي كانت مؤثرة إلى حدٍ ما”.

وتمنى رئيس المريخ أن تقلّ الانتقادات تجاه المدرب التونسي في الفترة المقبلة، وأن يساهم الجميع في تهيئة أجواء مثالية تساعد الفريق على تحقيق النجاحات من مباراة لأخرى.

وكشف محمد الشيخ مدني عن اتجاه في مجلسه لمخاطبة الاتحاد العربي لكرة القدم بشأن مباراة الإياب بالجزائر، مشيرًا إلى أن فريقه من الصعوبة أن يلعب أمام اتحاد الجزائر في العاشر من ديسمبر لأنه سيخوض مباراة أفريقية في الخامس من ذات الشهر.

وأضاف” سنلعب أمام فايبز الأوغندي في الخامس من ديسمبر، وسنعود لنسافر إلى الجزائر لأداء مباراة الإياب بعد ثلاث أيام، وهذا دون شك أمر صعب، ونأمل أن نجد استجابة لطلبنا”.

يذكر أن المريخ فاز على اتحاد الجزائر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت “الأربعاء” ضمن ذهاب دور الـ”16″ من كأس زايد للأندية الأبطال وبات قريبًا من التأهل إلى دور الثمانية.