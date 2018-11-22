- 1/2
- 2/2
© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وأضاف المركز، أن الانفجار أسفرت عن مقتل 3 من الطلاب، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.
وشهدت محافظة نينوى، في الثامن من الشهر الجاري، تفجيرا إثر سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من أحد مطاعم الموصل، مركز المحافظة، أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين في صفوف المدنيين، فضلا عن حدوث أضرار في المطعم والمباني المجاورة له.
وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 7 طلاب في تفجير لمخلفات "داعش" شمالي بغداد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .