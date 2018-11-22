مقتل وإصابة 7 طلاب في تفجير لمخلفات "داعش" شمالي بغداد

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وأعلن مركز الإعلام الأمني في بيان تلقته "سبوتنيك"، منتصف نهار اليوم الخميس 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، انفجرت في طريق ترابي قديم بإحدى القرى في منطقة الشورى في محافظة نينوى، شمالي بغداد، على سيارة تقل مجموعة من الطلاب.

وأضاف المركز، أن الانفجار أسفرت عن مقتل 3 من الطلاب، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وشهدت محافظة نينوى، في الثامن من الشهر الجاري، تفجيرا إثر سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من أحد مطاعم الموصل، مركز المحافظة، أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين في صفوف المدنيين، فضلا عن حدوث أضرار في المطعم والمباني المجاورة له.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.