مصر... مقتل 12 إرهابيا في العريش

وقالت الوزارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن "قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش".

وأضاف البيان أن "قوات الأمن استهدفت الإرهابيين، وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم".

وتابع البيان: "كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم".

وحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فقد "عثرت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة".