تركيا: لم نتلق أية معلومات من السعودية حول جريمة قتل خاشقجي حتى الآن

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أنطاكيا —سبوتنيك.وأعلن وزير الخارجية التركي، تشاوش أوغلو، أن السلطات التركية لم تتلق حتى الآن أية معلومات من النيابة العامة السعودية حول جريمة قتل خاشقجي

وأضاف وزير خارجية تركيا أن تحقيق خاشقجي يستغرق وقتا طويلا والمجتمع الدولي يتوقع تحقيقا دوليا.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وقالت النيابة العامة السعودية إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.

وقال النائب العام إن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.