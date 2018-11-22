رئيس الفيفا: مونديال قطر 2022 سيكون تاريخيا ولن ينسى

إسطنبول / يونس قايماز / الخليج 365
قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، إن بطولة كأس العالم القادمة "مونديال قطر 2022"، ستكون تاريخية ولن تنسى.
وأوضح إنفانتينو في تصريح لموقع الفيفا الرسمي على الانترنت، أن الملاعب التي ستقام فيها المباريات قريبة جدا من بعضها البعض، وأن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة.
وأضاف أن البطولة ستقام في مناخ مثالي، وأن درجات الحرارة في قطر تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.
وأشار إلى أن إقامة مونديال 2022 في قطر، ستكون تجربة مهمة، وأن محبي كرة القدم سيزورون دولة رائعة ومتميزة (حسب تعبيره).
وتابع قائلا: "أتوقع أن مونديال قطر سيكون أفضل بطولة على الإطلاق، وأدعو محبي كرة القدم للتوجه إلى هذا البلد".
يجدر بالذكر أن مباريات مونديال 2022، ستقام في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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