محكمة بإسرائيل تقرإخلاء مئات الفلسطينيين لمنازلهم بالقدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية على إخلاء مئات الفلسطينيين من منازلهم في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى، لصالح مستوطنين يهود.

وقال فخري أبو دياب، الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن سلوان (أهلية)، للأناضول إن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، رفضت أمس الأربعاء التماسا قدمته 104 عائلات في حي بطن الهوى في بلدة سلوان ضد قرار إخلائها من منازلها.

وأضاف"سبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن قررت في الماضي إخلاء العائلات من منازلها ولذلك فقد تم التوجه إلى المحكمة العليا ولكن بصدور هذا القرار فإن إحتمالات الطرد باتت مفتوحة على مصرعيها في أي وقت".

وأشار أبو دياب إلى أن "الحديث يدور عن نحو 70 منزلا مقامة على أرض مساحتها 5 دونمات منذ عشرات السنين ويقطنها نحو 700 فلسطيني".

وقال" تدعي الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية أن الأرض المقامة عليها هذه المنازل كانت مملوكة ليهود يمنيين قبل عام 1948".

وأضاف أبو دياب" في البداية كان ما يسمى بحاسر أملاك الغائبين الإسرائيلي يتولى القضية ضد السكان ثم حول ملكية المنطقة إلى جمعية "عطيرات كوهانيم" الاستيطانية".

وتنشط جمعية "عطيرات كوهانيم" ( غير حكومية) في محاولة وضع اليد على منازل فلسطينية في البلدة القديمة من القدس وبلدة سلوان بأموال متبرعين يهود.

ولم يتضح موعد تنفيذ السلطات الإسرائيلية لقرار المحكمة العليا.

وقال أبو دياب" قد يحدث في أي لحظة غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، لا احد يدري".

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (الإذاعة العبرية) إن المحكمة العليا "صادقت على إخلاء 700 فلسطيني من منازل في سلوان رغم تأكيدها أن شائبة قد شابت سير اتخاذ الاجراءات القضائية بهذا الشأن".

وأضافت" اقيمت هذه المنازل على أراض حي يهودي يمني قديم تم إنشاؤه مطلع القرن التاسع عشر، وأقام هذا الحي وقف يهودي تسجل في المحكمة الشرعية في القدس عام 1899 . إلا أن المحكمة المركزية في القدس اقرت عام 2001 نقل هذا الوقف إلى جمعية عطيريت كوهانيم وفي عام 2002 سمح الوصي العام بنقل الأراضي إليها".

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية "أقرت الدولة (إسرائيل) بان الوثيقة التي أصدرها الوصي العام آنذاك لم تنشر على الملا إلا انها أوضحت أن القانون لا يلزمها بذلك لكون هؤلاء الفلسطينيين يسكنون في منازل ليست من ملكيتهم".

ويقول الفلسطينيون إن الحكومة الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها في مدينة القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.