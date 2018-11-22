نصائح صحية.. الطريقة الأفضل للتعامل مع #الكسور

صحيفة الخليج الالكترونية قدم الدكتور نايف الحمام، استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية، نصائح مهمة تتعلق بتوقيت إزالة الجبيرة عند الإصابة بكسور. وقال “الحمام” عبر “تويتر”: “عدم الالتزام بإزالة الجبير الطبية بالموعد المحدد يؤدي لمضاعفات تستغرق مدة أطول للعلاج”. وشدد على أن إهمال الجبيرة يسبب تيبس بالمفصل، وإزالتها مبكراً يسبب مشاكل بالتئام الكسر، مؤكداً على أهمية عمل جلسات العلاج الطبيعي لبدء الحركة بشكل سليم.

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