استمرار الاحتجاجات العمالية في #إيران لليوم السابع عشر

صحيفة الخليج الالكترونية

استمرت المظاھرات العمالیة في أنحاء متفرقة من إیران للیوم السابع عشر، بینما یعاني العمال في مئات المصانع من عدم دفع الرواتب إضافة إلى القمع الأمني والفساد.

في العاصمة الإیرانیة طھران، نزلت حشود عمالیة، في مسیرات سلمیة. وتجمع عدد كبیر من المتظاھرین أمام مقر “بیت العمال” في طھران، مطالبین بتحسین ظروف معیشتھم، كما طالبوا بإطلاق سراح زملائھم الذین اعتقلتھم الأجھزة الأمنیة في الأیام الماضیة.

وفي مدینة شوش، دخلت احتجاجات عمال قصب السكر یومھا الثامن عشر، حیث أكدوا استمرار مظاھراتھم حتى تحقیق مطالبھم. ووضع

العمال “أخاوین” (موائد خالیة من الطعام) كدلیل على الفقر وعدم إمكانیتھم شراء غذاء، أمام مقر مركز المدینة.

ورفع العمال شعارات كتبت:” مستمرون في الاحتجاجات ولن ترھبنا الاعتقالات والإعدامات” ویعمل في مصنع ھفت بھ لقصب السكر الذي تم إنشاؤه عام 1962 ،نحو 4 آلاف عامل، لكنھ شھد احتجاجات عدیدة على تأخر الرواتب ومعاشات المتقاعدین منذ خصخصتھ في فبرایر 2016 .وحظیت التظاھرات بدعم واسع لأبناء مدینة شوش، حیث أغلق سوق المدینة تضامنا معھم، كما التحق الشباب وأھالي المدینة بالمتظاھرین، حسبما أكد المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة.

كما احتشد عمال شركة الصلب في مدینة الأحواز، لیواصلوا احتجاجاتھم على تأخیر الرواتب، وھتفوا بشعارات “ضد الظلم والفساد”، وقال بعضھم إن” البلد أصبح یضرب بھ المثل بالسرقة والفساد المالي”. وتضامن طلاب جامعة “تشمران” في الأحواز مع احتجاجات العمال، وخرجوا في مسیرات تضامنیة.