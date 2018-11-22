شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان لأبناء حضرموت: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز والان مع التفاصيل
أعلنت السطات المحلية في حضرموت أنه سيتم توزيع السلال الغذائية اليوم الخميس ضمن مبادرة التنموية التي اطلقها المحافظ البحسني.
ومحتويات السلال الغذائية هي عبارة عن التالي:
1- أرز بسمتي 10كيلو بسعر 6150ريال
2- سكر أبيض 10كيلو بسعر 2900ريال
3- أ- زيت الطبخ 4لتر بسعر 1700ريال
ب- زيت طبخ 1.8 × 2 بسعر 1700ريال
وتوزع هذه السلال على الأفراد من 1- 4 ( نصف سلة، وعدد الأفراد من 5وما فوق ( سلة كاملة).
وفيما يلي المراكز التي سيتم توزيع السلام في مديرية غيل باوزير :-
1- منطقة غيل باوزير - حي المستقبل - موقع البيع ( هناجر باسعد بشارع ستين + سوبر ماركت العمودي بجانب مدارس الأخيار ’’دوار الستين’’)
2- منطقة غيل باوزير - حي الوحدة 22مايو - موقع البيع ( محلات باشطح التجارية بجانب تعاونية النجارين )
3- منطقة (شحير + الشقق العسكرية + الريان) - الحي (شحير + المطار+ الريان ) - موقع البيع ( محلات
ياسين محفوظ الحيقي بسوق شحير)
4- منطقة القارة - حي القارة - موقع البيع ( محل علي خميس بن حصين بالقارة + عمر محفوظ بن صبيح بالقارة)
5- منطقة (الصداع - الدييسة) - حي الصداع - موقع البيع ( صبري علي بادباه بالصداع + إبراهيم مبارك بن ضبيع بالصداع)
6- منطقة حباير - حي حباير - موقع البيع ( علي يسلم باحريش بحباير)
7- منطقة النقعة - حي النقعة - موقع البيع ( محل مبارك سعيد بن دحمان بالنقعة)
8- منطقة العيون والمناطق المحيطة - حي العيون - موقع البيع ( محل نجيب عبيد بن صبيح بالعيون)
المتعهدين :-
1- المتعهد باسعد - المناطق التابعة له ( حي المستقبل ’’غيل باوزير ’’ ، القارة , الصداع , حباير , الدييسة) .
2- المتعهد باشطح - المناطق التابعة له ( حي الوحدة + 22مايو ’’غيل باوزير’’ , شحير , مطار الريان , العيون , عبدالله غريب , غيل الحالكة , رأس حويرة , كثيبة ).
شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان لأبناء حضرموت: توزيع السلال الغذائية اليوم في 8 مراكز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .