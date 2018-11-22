شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر: مقتل 6 موظفين على الأقل في هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية والان مع التفاصيل

قتل ستة موظفين على الأقل في هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام الإرهابية على فريق حفر آبار تابع للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه (فوراكو)، حسبما أفاد وزير الدفاع في النيجر كالا مونتاري. وقال مونتاري اليوم، إن الهجوم وقع في منطقة ” تومور ” شرق مدينة ” ديفا ” ، مُحملا جماعة ” بوكو حرام ” المسؤولية عنه

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