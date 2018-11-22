شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد: مفاوضات السويد خطوة أولى على طريق الحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن المفاوضات اليمنية المرتقبة في السويد تُعد خطوة أولى على طريق الحل السياسي بين الشرعية والمتمردين شريطة أن تتحلى ميليشيات الحوثي بالجدية اللازمة لحل الأزمة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" اليوم الخميس، إن تحالف دعم الشرعية فى اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسى اليمني، وأن أى حل يحتاج لأن يكون مبنيا على أسس سياسية.

وأضاف :"نعمل بجهود مخلصة لتهيئة هذه الأجواء المناسبة، لكنها تحتاج إطارا يمنيا مدعوما من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة التى ندعم جهودها ونعتقد أن المبعوث الدولى يقوم بجهد بارز فى ذلك".

وزاد: "نتطلع إلى محادثات ستوكهولم، قد لا تكون الجولة النهائية لهذه المفاوضات، لكن نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثى إذا كان جديا فى حل الأزمة اليمنية".