شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي في محافظة صعدة والان مع التفاصيل

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه بقصف جوي لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي ضيف محمد يحيى شريف قتل بغارة جوية في وادي "ال أبو جبارة" بمديرية كتاف شرقي المحافظة، وذلك أثناء تواجده في زيارة ميدانية مع عدد من عناصر المليشيات.

ولفتت إل أن شريف من القيادات الأمنية للمليشيات في وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ويشغل منصب المدير المالي للوزارة.