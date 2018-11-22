شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام حملة حج وهمية بإرجاع أموال جمعية خيرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الشرقية:

ألزمت المحكمة العامة في الشرقية، حملة حج وهمية بإرجاع المبالغ، التي حصلت عليها، من جمعية خيرية قبل أن تغلق مكاتبها حتى انتهاء موسم الحج، وفقاً لـ”المدينة”.

وقال الدكتور أنس بن عائض آل هبة القاضي بالمحكمة العامة: إن الجمعية قدمت دعوى قضائية ضد حملة كانت قد تعاقدت معها لتنفيذ رحلات حج وعمرة للأسر المستفيدة وسددت على أساس التعاقد كافة المبالغ المتفق عليها في التعاقد في حين لم تلتزم الشركة بالمتفق عليه في العقد وأغلقت مكاتبها، فأقامت الجهة الخيرية دعوى قضائية ضد الشركة وطالبتها بفسخ العقد واسترجاع المبالغ.