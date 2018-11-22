عقوبات صارمة لأي موظفة تنجب في هذا البنك

بعد تقديم طلب بذلك والحصول على موافقة المدير وإلا يتم فرض عقوبات وظيفية صارمة .
ووفقاً لصحيفة الديلي ميل يفرض البنك على الموظفات إبلاغ الإدارة بالرغبة في الحمل قبل عام مع بداية شهر يناير سنوياً ، وفي حال الحمل بالـ”خطأ” يتم إجبار الموظفة على التخلص من جنينها .
من جانبها تقدمت إحدى الموظفات بشكوى لنقابة العمال بعد تعرضها لنفس الأزمة ، ووقفت النقابة بجانبها حتى ألغى البنك إملاءاته الغريبة .
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