عقوبات صارمة لأي موظفة تنجب في هذا البنك

بعد تقديم طلب بذلك والحصول على موافقة المدير وإلا يتم فرض عقوبات وظيفية صارمة .

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل يفرض البنك على الموظفات إبلاغ الإدارة بالرغبة في الحمل قبل عام مع بداية شهر يناير سنوياً ، وفي حال الحمل بالـ”خطأ” يتم إجبار الموظفة على التخلص من جنينها .

من جانبها تقدمت إحدى الموظفات بشكوى لنقابة العمال بعد تعرضها لنفس الأزمة ، ووقفت النقابة بجانبها حتى ألغى البنك إملاءاته الغريبة .