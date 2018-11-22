أرخص منزل معروض للبيع بجنيه إسترليني فقط

كشفت مصادر عن بدء إدارة التعليم بمكة المكرمة ،في تطبيق مقترح دمج مدارس مرحلة الطفولة المبكرة، بدمج طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي. وحددت إدارة تعليم مكة 3 مدارس للبنين، و3 للبنات، لدمج 30 طالبا مع طالبات ابتدائية، بحسب وسائل محلي

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