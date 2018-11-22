ماتيس: محادثات السلام اليمنية ستنعقد مطلع ديسمبر في السويد

دبي - بواسطة محمد فارس ذكر وزير الدفاع الأمريكي أن محادثات السلام اليمنية ستنعقد بالسويد في مطلع الشهر القادم، مؤكدا أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات حول الحديدة وأن جبهات القتال لم تتغير خلال الايام الماضية على الرغم من بعض الاشتباكات. © Getty Images/A. Wong Provided by Deutsche Welle

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الأربعاء (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) في واشنطن أن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين ستُعقد "مطلع كانون الأول/ديسمبر" القادم في السويد. وأضاف ماتيس لصحافيين في البنتاغون أن السعودية والإمارات "تدعمان تماماً" هذه المفاوضات.

وتابع وزير الدفاع الأميركي يقول: "يبدو أنها ستكون في وقت مبكر جداً من كانون الأول/ديسمبر في السويد، وسنرى هناك المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، حكومة الرئيس هادي".

وتتزامن تصريحاته مع زيارة يقوم بها مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع زعماء أنصار الله الحوثية لدفعهم للانضمام إلى محادثات السلام في السويد. ولم يشارك الحوثيون في المحادثات التي عقدت في جنيف في ايلول/سبتمبر الماضي. وقد اكدوا مرارا انهم بحاجة إلى ضمانات أمنية أقوى من المجتمع الدولي بأنهم سيحصلون على ممر آمن من خلال الحصار البحري والجوي الخانق.

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 14 مليون يمني معرضون لخطر المجاعة إذا أدت المعارك إلى إغلاق ميناء الحديدة المحاصر، وهو بوابة للمساعدات الإنسانية.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)