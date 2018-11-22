شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 عنصرا من داعش فى قصف للتحالف الدولى شرق الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن ما لايقل عن 25 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا فى قصف نفذته طائرات التحالف الدولى شرقى نهر الفرات.

وأضاف المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الخميس - أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن دمرت عربة مفخخة لتنظيم داعش قبل وصولها إلى حقل التنك النفطى على الضفاف الشرقية لنهر الفرات ، فيما قصفت طائرات التحالف مواقع للتنظيم فى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة التنظيم فى ريف دير الزور الشرقى ".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت ، الثلاثاء الماضى، القيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى حجى عبد الناصر على لائحة الإرهابيين الدوليين.. وهو يشغل منصب ما سمته "والى دير الزور" فى تنظيم "داعش".