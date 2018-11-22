شكرا لقرائتكم خبر عن 650 ألف موظف تونسى يطلقون إضرابا عاما بعد تجميد الحكومة زيادة الأجور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حوالى 650 ألف موظف حكومى تونسى فى إضراب عام وطنى اليوم الخميس بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، فى خطوة من شأنها زيادة التوتر فى تونس.
ومن المتوقع أن يحتج فى وقت لاحق اليوم الآلاف فى تونس العاصمة وعديد المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات فى الأجور. وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
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