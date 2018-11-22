الطيب مصطفى يصف انسحاب القوى السياسية من قانون الانتخابات بالغرق في “شبر موية ”

شهاب محمد - الخرطوم - الطيب مصطفى وصف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى خطوة انسحاب القوى السياسية من قانون الانتخابات بالغرق في “شبر موية ” . وأشار إلى أن ماحدث يهدد العملية السياسية بالبلاد ، وقدم مصطفى في مداولات البرلمان حول القانون الأربعاء اعتذاره لرئيس البرلمان بحسب صحيفة آخر لحظة . وقال ” كتبت له كلمات حارة وطالبته بأن لا يستعجل إجازة قانون الانتخابات وأن يتم بالتوافق ، مضيفاً الرجل صبر كثيراً وكان عند كلمته.

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