اكتمال استعدادات تتويج الهلال بلقب الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الفاتح باني، نائب رئيس اتحاد الكرة السوداني، ورئيس لجنة المسابقات، إن الاستعدادات اكتملت لانطلاق النسخة الجديدة من مسابقة الدوري، مشيرا إلى أن لجنته أكملت الترتيبات لتتويج الهلال، لفوزه بنسخة موسم 2018.

وقال باني الذي سيغادر غدا إلى مدينة الفاشر، شمال غرب السودان، على رأس وفد من الاتحاد للقيام بعملية التتويج، أن الممتاز سينطلق غدا بمباراتين، في مدينتي مروي وسنار.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني: “ضيف شرف مباراة التتويج بالفاشر، سيكون والي شمال دارفور، محمد شريف عباس، وسيتوج الهلال بكأس البطولة، والميداليات وجائزة مالية مقدمة من اتحاد الكرة، وجائزة لهداف البطولة وليد بخيت”.

وأكد باني أن لجنة المسابقات اعتمدت ملاعب المباريات بكل المدن، ولكن سيتم التقييم، وإبداء الملاحظات على بتلك الملاعب، بعد نهاية الجولة الأولى.

يذكر أن الهلال لم يتوج بلقب الدوري، نهاية مبارياته الموسم الماضي، بسبب عدم الفصل في استئناف تقدم به المريخ، ضد قرار لجنة المسابقات.