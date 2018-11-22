كمال عمر: أحزاب الحوار سحبت الشرعية من قانون الانتخابات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هاجم النائب البرلماني عن المؤتمر الشعبي كمال عمر المؤتمر الوطني واتهمه بعدم الحرص على إجراء انتخابات نزيهة والتوفق السياسي مؤكداً أن أحزاب الحوار سحبت الشرعية من قانون الانتخابات ، وقلل من لجوء الوطني لإجازة قانون الانتخابات بالأغلبية ، الميكانيكية لجهة أنها لا تمثل وزناً في الساحة السياسية لأن الوطني لديه مشاكل في الساحة دفعته لإبتدار الحوار .
وفي رده حول خطوات الشعبي المقبلة اكتفى النائب بقوله : (كل الخيارات متاحة ) وأعتبر عمر أن انسحاب الشعبي وبقية أحزاب الحوار لا تأتمر بأمر الوطني وليس لديها تحالف معه .
وجدد تأكيدات الشعبي بعدم دخوله في أي تحالف مع الوطني ، وقال: أي شخص يتحدث عن أن الشعبي دخل في الحوار ليتحالف مع الوطني دا كلامي ساي وإنسحابنا اليوم من قانون الانتخابات يبرهن أن هناك فرق كبير بين الوطني والشعبي .
صحيفة الجريدة
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