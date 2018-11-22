حكم دولي يحاضر لاعبي فايبرز قبل مواجهة المريخ في ابطال افريقيا 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدم الحكم الدولي السابق علي تومو سانغو محاضرة للاعبي فريق فايبرز اليوغندي الذي يواجه المريخ في الاسبوع القادم في الدور التمهيدي في ابطال افريقيا حول التحكيم وقوانين اللعبة وطريقه التعامل مع الحكام في البطولة.

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