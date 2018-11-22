تجمع المهنيين السودانيين يسلم وزارة العمل والإصلاح مذكرة بزيادة الحد الأدنى للأجور

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شهاب محمد - الخرطوم - تجمع المهنيين السودانيين يدفع بمذكرة لوزارة العمل ويطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور
سلم تجمع المهنيين السودانيين ، وزارة العمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية مذكرة ، تطالب بزيادة الحد الأدنى للاجور ورفعه من 425 إلى 8664 جنيهاً .
وأشار التجمع إلى أن الحد الأدنى لم يتم تعديله خلال الـ 6 سنوات الماضية، ونبه إلى ان مبلغ الـ 8664 جنيهاً يعادل قيمة الحد الأدنى طبقاً لدراسة اعدها التجمع مؤخراً أوضحت أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من5 أفراد بلغت 9.800 جنيه .
وطالب التجمع وزارة العمل بمراجعة الحد الأدنى والأجور بشكل دوري وتعديلهما بناءً على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، وتمسك التجمع بضمان حق التنظيم النقابي وعدم تسييس النقابات والاتحادات المهنية والعمالية .
وأكدت المذكرة ، استناد التجمع في مطالباته على المادة 4 الفقرة الأولي من دستور السودان الانتقالي ، والتي كفلت حرية التنظيم وتكوين الجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية ، بالإضافة إلى اتفاقية العمل الدولية المختصة بتحديد المستويات الدنيا للاجور .
صحيفة الجريدة
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