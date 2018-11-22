أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.13 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني
22/11/2018
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
47.6188
|
الين الياباني
|
0.4203
|
0.4224
|
0.4214
|
الجنيه الاسترليني
|
60.7262
|
61.0298
|
60.8780
|
الفرنك السويسري
|
47.7925
|
48.0315
|
47.9120
|
الدولار الكندي
|
35.9038
|
36.0833
|
35.9936
|
كرونة السويدية
|
5.2575
|
5.2838
|
5.2706
|
الكرونة النرويجية
|
5.5714
|
5.5993
|
5.5853
|
الكرون الدنماركي
|
7.2555
|
7.2918
|
7.2736
|
الدينار الكويتي
|
155.2288
|
156.0049
|
155.6169
|
الريال السعودي
|
12.6613
|
12.7246
|
12.6930
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9326
|
12.9973
|
12.9649
|
الريال القطري
|
13.0412
|
13.1064
|
13.0738
|
الدينار البحريني
|
125.9613
|
126.5911
|
126.2762
|
ريال عماني
|
123.3766
|
123.9935
|
123.6850
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
64.7518
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
3.4515
|
اليورو
|
54.1348
|
54.4055
|
54.2701
|
XAR
|
1874.2840
|
1884.4229
|
1879.3534
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