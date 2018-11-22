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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.13 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني

22/11/2018

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4203

0.4224

0.4214

الجنيه الاسترليني

60.7262

61.0298

60.8780

الفرنك السويسري

47.7925

48.0315

47.9120

الدولار الكندي

35.9038

36.0833

35.9936

كرونة السويدية

5.2575

5.2838

5.2706

الكرونة النرويجية

5.5714

5.5993

5.5853

الكرون الدنماركي

7.2555

7.2918

7.2736

الدينار الكويتي

155.2288

156.0049

155.6169

الريال السعودي

12.6613

12.7246

12.6930

الدرهم الاماراتي

12.9326

12.9973

12.9649

الريال القطري

13.0412

13.1064

13.0738

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.1348

54.4055

54.2701

XAR

1874.2840

1884.4229

1879.3534

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