البنك (المركزي) يحدد (50) جنيهاً أعلى سقف لتحويل الرصيد بالموبايل

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي السقف الأعلى لتحويل الرصيد بأن لا يتجاوز (50) جنيهاً في اليوم بنهاية ديسمبر المقبل بحسب صحيفة السوداني، وذلك وفقاً لمصفوفة الدفع الإلكتروني.

كما حدد سقف أعلى لقيمة الرصيد المسموح بتخزينه في أي هاتف لا يتجاوز الـ(100) جنيه في أي لحظة، فضلاً عن وضع سقف عدد الشرائح المرتبطة برقم وطني واحد، بحيث لا يتجاوز (5) شرائح