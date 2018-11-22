ضبط حاويات نفايات طبية مسروقة داخل مؤسسة حكومية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ضبطت شرطة محلية كرري حاويات نفايات طبية مدون بشأنها بلاغ سرقة داخل إحدى المؤسسات الحكومية بكرري.
وقالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الخميس” إن شرطة قسم الثورة جنوب كانت قد أخطرت من قبل مفوضًا من المجلس الأعلى للبيئة تابع لإدارة النفايات بأن مجهولاً استولى على سبع حاويات من النفايات الطبية.
ودونت بلاغاً بالسرقة، وحققت حول الأمر وأسفرت عملياتها عن ضبط ثلاث من الحاويات بإحدى المؤسسات التابعة للمحلية، واستعادت البقية من مكان آخر بالإرشاد، وقيّم الشاكي الحاويات المسروقة بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه.
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