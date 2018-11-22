الخارجية الروسية: واشنطن مستمرة بإنكار استخدامها للفوسفور خلال قصف مناطق شرق الفرات في سوريا

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© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
الجدير بالذكر أن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يستمر بعدوانه على الأراضي السورية مستهدفا مناطق مختلفة من سوريا بقنابل الفوسفور الأبيض.
ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد الذي يقوم به التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن عبر قصفه المزيد من القرى والبلدات في ريف دير الزور، موقعا عشرات القتلى غالبيتهم من الأطفال والنساء وذلك بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بحسب وكالة "سانا".
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