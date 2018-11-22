نائب عراقي: لو امتلكت 30 مليون دولار لصرفتها على الراقصات

وأضاف محافظ "صلاح الدين" السابق، والنائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، أن العملية السياسة في العراق مفعمة بالكره والتسقيط، نحن دمرنا العراق".

وأكد النائب أحمد الجبوري، في مقابلة تلفزيونية: "لو كان لدي 30 مليون دولار لصرفتها على الكاولية (رقص الغجر)، ولن أبقى في العراق لو امتلكت هذا المبلغ ولن أرشح لسبع دورات برلمانية".

ويرد الجبوري بهذا التصريح على من اتهموه بالحصول على 30 مليون دولار من أجل الانسحاب من منافسة محمد الحلبوسي على رئاسة البرلمان العراقي.