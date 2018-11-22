منظمة تركية تفتتح مشروعا لمياه الشرب بالخرطوم

الخرطوم/ حسام بدوي/ الخليج 365

افتتحت منظمة "الرباط" التركية، الأربعاء، مشروعا لتأمين مياه الشرب، بإحدى القرى التابعة للعاصمة السودانية الخرطوم، يستفيد منه نحو 600 شخص.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير المنظمة، يوسف دومان، إن "مشروع البئر الذي تم افتتاحه اليوم بقرية الشلعاب شمال الخرطوم، يوفر المياه النقية لمعظم سكان القرية".

وأضاف دومان أن "المنظمة تعمل على تقديم مشاريع المياه الخيرية في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "حتى الآن، عملنا على حفر 125 بئر للمياه الصالحة للشرب، تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".

وأشار دومان إلى أن منظمته "تقدم مشاريع متعددة لخدمة المواطنين، من تأهيل دور الرعاية، وتقديم الملابس، والخدمات الاجتماعية".

وبدأت منظمة الرباط التركية نشاطها في السودان، في العام 2009، ببناء دار للأيتام بمدينة نيالا (غرب)، قبل أن تتوسع مجالات عملها.

وبالسودان عدد من المنظمات التركية الناشطة في مجال مساعدة المتضررين من النزاع المسلح بإقليم دارفور (غرب)، والذي يقطن فيه نحو 7 ملايين نسمة، أبرزها وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشا، وذلك منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفقة 200 من رجال الأعمال، حيث شهد توقيع 22 اتفاقية مختلفة بين البلدين.