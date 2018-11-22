إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بزعم "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية".

وأضاف" تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 6500 معتقل بينهم 350 طفلا و62 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.