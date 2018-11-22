العقاري: هذه أعداد “قائمة الانتظار” والخدمات الجديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

قال المشرف على صندوق التنمية العقاري، خالد العمودي، إن نحو 40 ألف مواطن حصلوا على تمويل عقاري منذ بداية العام الجاري، مؤكداً التزام الصندوق بتمويل 80 ألف أسرة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف “العمودي”، عن وجود نصف مليون مواطن بقائمة الانتظار في الصندوق إضافة إلى مليون و100 ألف آخرين في قائمة وزارة الإسكان، مبيناً أن هناك العديد من الخيارات المتاحة للمستفيدين.

وأوضح، أن هناك عملاً بشأن تمكين تمويل المواطن بالتعاون مع القطاع المصرفي على أراضي المنح المتاحة من قِبل وزارة الإسكان ابتداءً من العام المقبل، بالإضافة إلى إطلاق منصة خدمة المستشار العقاري يتركز دورها على إعطاء المستفيدين أفضل 5 عروض من جميع القطاعات المصرفية.

وأكد “العمودي”، أن الصندوق تعاقد مع محامين في القطاع الخاص لإنشاء عقود ثلاثية تلزم الصندوق والبنك والمواطن على كل الحقوق والواجبات، وهذه العقود تلزم الصندوق على السداد دون تأخير.