مجلة فوربس الأمريكية تفضح تحركات تميم بمحاولة انقاذ اقتصاده المتهالك

كشفت مجلة فوربس الامريكية عن محاولات الكذب المفضوح لتميم الذي سعى لإنقاذ الاقتصاد المتداعي عن طريق توجيه الأوامر لمرتزقته بترويج صورة وهمية عن الصمود في وجه المقاطعة العربية لإمارة الإرهاب.

وفند التقرير المنشور بالمجلة الأوهام الظلامية التي رددها حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس هيئة السياحة القطرية، والتي تتهم دول المقاطعة باستخدام السياحة كسلاح، مدعيًا قدرة الدوحة على التعافي السريع من تداعيات العزلة .

وأشار إلى أن التدهور المستمر لقطاع السياحة دفع الدوحة إلى تمكين 88 دولة من زيارتها دون تأشيرة، كما أجبرها على توفير تأشيرات مجانية لمسافري الترانزيت بمطار حمد، وجعلها تتعلق بالأمل الأخير لها عن طريق مضاعفة الحملات الترويجية لمونديال 2022 المسروق، موضحًا أن هذا الأمر دفعها إلى الترحيب بالمثليين والإسرائيليين ووعدت بتوفير الكحول، لافتًا إلى أن الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها العمال في الدوحة بشكل مستمر فوضت مساعيها وأطفأت نور هذا الأمل الأخير.

واختتم التقرير بذكر حقائق بارزة تفضح أوهام الإبراهيم البائسة، حيث أن عدد زوار قطر قد هبط بأكثر من الثلث خلال 6 أشهر فقط، كما انخفض عدد الزوار الخليجيين بنسبة 84% وتراجع الوافدين من العالم العربي أيضًا بنسبة 45% ، مؤكدًا على أن السائحون من أوروبا وآسيا لا يمكنهم تعويض النزيف المستمر لسياحة دوحة الإرهاب.