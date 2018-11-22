شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة المبعوث الأممي إلى الحديدة لأسباب أمنية والان مع التفاصيل

أكدت مصادر مطلعة تأجيل زيارة المبعوث الأممي، مارتن، غريفيث، إل محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت المصادر المطلعة أن زيارة المبعوث الأممي للمحافظة أجلت لأسباب أمني.

ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة التي كان من المفترض أن تتم اليوم.

ووصل غريفيث إلى صنعاء يوم أمس في إطار التحضير لمشاورات السلام في السويد.