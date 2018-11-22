شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفرقة على جازان والان مع التفاصيل

هطلت الليلة الماصية, أمطار متفرقة على منطقة جازان، شملت محافظات العارضة و فيفا, والدائر بني مالك, وهروب, ومراكز الحقو, ومنجد ووساع ورزان وقيس والقصبة والحميرة وآل زيدان ودفا وعثوان, وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة. جعلها سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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