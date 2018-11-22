شكرا لقرائتكم خبر عن البطالة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر والان مع التفاصيل

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، لكن الاتجاه الرئيسي ما زال متماشيا مع سوق العمل القوية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار 3 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغت 224 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة خمسة آلاف طلب عن المعلن في السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 215 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألفي طلب إلى 218 ألفا و500 طلب في الأسبوع الماضي.

وزاد عدد الوظائف بواقع 250 ألفا في أكتوبر/تشرين الأول، مع استقرار معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7%.

ويُنظر إلى سوق العمل الأمريكية على أنها بالقرب من حد التوظيف الكامل.

يذكر أنه في نهاية أغسطس/آب الماضي، ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة، لكن الاتجاه الأساسي ما زال يشير إلى قوة في سوق العمل من المنتظر أن تبقي الاقتصاد في مسار نمو قوي هذا العام.

وقالت وزارة العمل حينها، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة زاد بمقدار ثلاثة آلاف ليصل إلى 213 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أغسطس/آب.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع الطلبات إلى 214 ألفاً في أحدث أسبوع.

وتشهد سوق الوظائف في أمريكا، التي ينظر إليها على أنها قريبة من التوظيف الكامل، نمواً مطرداً في الأجور، وهو ما يساعد في تعزيز إنفاق المستهلكين ودعم مجمل الاقتصاد.