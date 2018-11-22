شكرا لقرائتكم خبر عن محول WLAN يساعد على تسريع اتصال الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت مجلة “c’t” الألمانية بأنه يمكن الاستعانة بمحول شبكة WLAN اللاسلكية (USB WLAN Adapter) لتسريع اتصال الإنترنت بأجهزة اللاب توب القديمة، ولكن يجب أن يشتمل المحول اللاسلكي على اثنين من الهوائيات، وإلا فإنه يتعين على المستخدم أن يضع في اعتباره انخفاض معدل نقل البيانات بدرجة ملحوظة، بالإضافة إلى تباطؤ الأجهزة الأخرى.

وعند استعمال هوائي واحد مع معيار 802.11ac (واي فاي 5) للشبكة اللاسلكية فإن معدل نقل البيانات يبلغ 433 ميغابت/الثانية كحد أقصى، ولكن حسب مستوى الاستخدام يوفر مثل هذا المحول معدل نقل بيانات يبلغ 200 ميغابت/الثانية في أحسن الأحوال تبعا لبروتوكول الإنترنت، وبشرط أن يكون قريباً من راوتر شبكة WLAN اللاسلكية.

ويتم إبطاء المستخدمين الأسرع في شبكة WLAN اللاسلكية؛ نظرا لأن الجهاز البطيء يشغل وقت بث غير متناسب، ولذلك فإنه من الأفضل أن يتضمن المحول اثنين من الهوائيات على الأقل، ومن الأفضل استعمال ثلاثة أو أربعة هوائيات.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يدعم المحول النطاق المزدوج، 4ر2 و 5 غيغاهرتز.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه مع بداية 2019 سيتم إطلاق أجهزة الراوتر، التي تدعم معيار 802.11ax (واي فاي 6). وإذا رغب المستخدم في تحقيق أقصى استفادة، فإنه يتعين عليه شراء محول جديد يدعم هذا المعيار.