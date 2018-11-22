إلزام بنكين بتعويض مواطن تضرر «معنويًّا» من تجميد حسابيه

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام بنكين بتعويض مواطن تضرر «معنويًّا» من تجميد حسابيه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أصدرت لجنة المنازعات المصرفية مؤخرًا قرارًا قضائيًا لصالح مواطن ضد بنكين شهيرين، حيث تضمن الحكم القضائي نظير الضرر المعنوي الذي تعرض له بالتزامن مع تجميد حساباته البنكية، وفقاً لـ”المدينة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم مواطن بدعواه ضد البنكين أمام أعضاء لجنة المنازعات المصرفية التي حرصت على الاطلاع على حيثياتها ومستنداتها المتضمنة بأن البنك الأول جمد حساب المواطن المذكور لمدة ساعة، فيما جمد البنك الثاني الحساب الآخر للمواطن لمدة خمس عشرة يومًا بحجة صدور توجيهات ضده من مؤسسة النقد بحجز مبلغ 10000 ريال من حساباته على خلفية مطالبات مالية ضده.
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