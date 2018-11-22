طفل يعتذر لأمه قبل موته: "أنا آسف جدا"

تابع حالة تشارلي بروكتور Charlie Proctor الصحية آلاف الأشخاص من مقاطعة لانكشر في بريطانيا، بالإضافة لمشاهير أبرزهم المغنية "بينك".

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية "أن تشارلي توجه بكلمات مؤثرة لوالدته قبل موته"، وقال لها: "أنا آسف جدا".





لقد كان تشارلي يحتاج لعملية زرع كبد بعد أن أصيب بمرض السرطان عام 2016، لكن والديه لم يتمكنا من جمع مبلغ 855 ألف جنيه استرليني تكاليف العملية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد كل الجهود التي بذلها الأطباء لإنقاذ حياة تشارلي البالغ من العمر ٥ سنوات ومحاولته لمقاومة المرض بشجاعة، إلا أن المرض هزمه.





وكتبت والدة تشارلي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد لفظ أعز صديق، وعالمي كله أنفاسه الأخيرة في تمام الساعة 11:14 من الليلة الماضية.. غفا في حضن والده.. قلوبنا تتقطع من الألم.. تشارلي لقد أعطيتني الفرصة لأصبح أماً.. لقد علمتني معنى الحب الحقيقي".