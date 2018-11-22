السفارة العمانية بالإمارات: ارتباطات وراء مغادرة عبدالله بن زايد حفل اليوم الوطني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ عبدالله بن زايد يشارك في حفل السفارة العمانية بمناسبة اليوم الوطني

أصدرت سفارة سلطنة عمان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، توضيحًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن خروج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، من حفل نظمته بمناسبة العيد الوطني الـ48.

التوضيح الذي نشرته السفارة على حسابها في "تويتر" وتابعته "العين الإخبارية"، قالت فيه: "لقد أقام سعادة السفير حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني٤٨ المجيد، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار القادة العسكريين والمسؤولين بدولةالإمارات العربية المتحدة، وسفراء الدول، وجمع من المواطنين والمقيمين بالدولة".





وأضافت السفارة: "تود السفارة التأكيد بأن سمو الشيخ عبدالله بن زايد قد أبلغ السفير بأن لديه التزام عمل، واعتذر عن عدم تمكنه من مواصلة بقية فقرات الاحتفال".

وأكدت أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أصر على عدم قيام السفير لتوديعه، وخرج بسرعة، حرصا من أن يستمر الحضور في متابعة بقية الفقرات".

وكان حفل الاستقبال قد تضمن إقامة معرض وأوبريت يجسدان عمق العلاقات الأخوية، بمشاركة الفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي وفرق فنية عمانية وشعراء وفنانين من البلدين الشقيقين.



