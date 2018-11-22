مكلارين Senna GTR تظهر للمرة الأولى في لقطات مسربة أثناء اختبارها

ظهرت السيارة الجديدة المخصصة لحلبات السباق من شركة مكلارين McLaren البريطانية، والتي أطلقت عليها "Senna GTR" في مجموعة من تسريبات الصور أثناء اختبارها.

وكانتشركة مكلارين McLaren أعلنت خلال مشاركتها بفعاليات معرض جينيف الدولي للسيارات في مارس الماضي، عن نيتها لطرح سيارة جديدة مخصصة لحلبات السباق.

ونجح موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، في رصد الظهور الأول للسيارة الجديد Senna GTR خلال اختبارها بإحدى حلبات السباق بمحيط شركة مكلارين McLaren ببريطانيا، حيث ظهرت بإطلالة مموهة كالعادة.









وذكر الموقع الأمريكي أن موديل Senna GTR يعد النسخة المحدثة من موديل مكلارين McLaren للسباقات Senna، وذلك على مستوى التصميم الخارجي وقوة المحرك.

وأكد "موتور وان" على أن سيارة Senna GTR غير مخصصة للسير بالشوارع وهي للسير على حلبات السباق فقط، لما تتمتع به من محرك V8 توربيني بسعة 4.0 لتر وقوة تصل لـ 813 حصانا مع عزم دوران 2.600 ألف قدم.









وستطرح شركة مكلارين McLaren 75 نسخة فقط من موديل Senna GTR، تم بيعها بالفعل عن طريق الحجز المسبق، وستظهر السيارة رسميا للعلن مع نهاية العام المقبل.