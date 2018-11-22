فولكس فاجن تعقد شراكة مع فورد لتبادل الخبرات

أدت مذكرة التعاون التي وقعت في يونيو الماضي بين شركتي فولكس فاجن Volkswagen وفورد Ford إلى تطور الأمر لشراكة مرتقبة بين أكبر شركتي سيارات في العالم.

ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن مذكرة التعاون بين الشركتين تطورت إلى مستوى التطوير المشترك للموديلات والحصول على الخبرات المتبادلة بين الشركتين، لمنح عملائهما أفضل خدمة ممكنة.

ويرى خبراء الموقع الأمريكي أن الشراكة بين فورد Ford وفولكس فاجن Volkswagen ستعود بالنفع على الجانبين، خاصة في مجال تصنيع الموديلات فائقة السرعة، والموديلات غير التجارية، كون الشركتين في حاجة إلى خبرات بعضهما، لتطوير هذه الفئات من سياراتهما.

وعلى مستوى المبيعات، فإن فولكس فاجن Volkswagen تحتاج إلى خبرات فورد Ford التسويقية بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الجانب الآخر تحتاج فورد Ford إلى خبرة فولكس فاجن Volkswagen التسويقية بقارة أوروبا وأمريكا اللاتينية والصين.

وأكد المدير التنفيذي لشركة فولكس فاجن Volkswagen "هيربيرت دايس" في تصريحات له، نقلها "موتور وان"، على إتمام هذه الشراكة بين شركته وشركة فورد.

وقال "هيربيرت" في تصريحاته الرسمية الأولى بهذا الشأن "إن شركة فولكس فاجن ستحرص على النفع من خبرات شركة فورد بجميع الطرق الممكنة مستغلة لهذه الشراكة الطموحة".