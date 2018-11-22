فيسبوك تختبر خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات بشكل جماعي عبر ماسنجر

تختبر شركة فيسبوك Facebook خاصية جديدة لإضافتها إلى تطبيق المحادثة الفورية ماسنجر Messenger، تتيح لمجموعات الأصدقاء مشاهدة الفيديوهات في الوقت نفسه. ووفقاً لموقع TechCrunch، فإن فيسبوك تسعى لإضافة خاصية مشاهدة الفيديوهات بشكل جماعي لجعل المستخدمين يقضون وقتا أطول مع تطبيق ماسنجر. وأشار إلى أن هذه الخاصية ستجعل المشاهدة الجماعية أكثر طبيعية مقارنة بمشاهدة الفيديوهات بشكل متزامن عبر خصائص موقع فيسبوك نفسه مثل المجموعات أو الفاعليات.

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