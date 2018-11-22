"قتلة وطبخته وأطعمته للعمال".. مغربية تنتقم من حبيبها بعد رغبته في الزواج من أخرى

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press شرطة دبي

أبلغها صديقها نيته الزواج من فتاة أخرى بعد مواعدتها لـ7 أعوام متتالية، فقررت فتاة مغربية الانتقام من حبيبها قبل أن ينفذ رغبته في الزواج من أخرى، ما دفع الشرطة الإماراتية لفتح تحقيق حول جريمة القتل.

تسكن الفتاة مدينة عين الإماراتية، ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال"، عن النيابة الإماراتية، أنها وجدت بقايا بشرية للقتيل في وجبة "مكبوس" تم تقديمها للعمال، وهي وجبة شعبية بالإمارات مكونة من الأرز واللحم.

فتحت الشرطة تحقيقا، وأكتشفت بقايا أسنان القتيل في "خلاط" المتهمة، ما دفعها للاعتراف بالجريمة التي وقعت قبل 3 أشهر، وأبلغ عنها شقيقه، ونفت الفتاة في البداية معرفة أي شيء عنه.

واعترفت الفتاة أنها نفذتها انتقاما من حبيبها الذي كانت تنفق عليه لعدة سنوات، وبعد ذلك أراد الزواج من أخرى، فقتلته، وقطعته، وطبخته، وأطعمته للعمال في المنطقة.

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