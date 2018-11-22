تركيا: بيان ترامب حول خاشقجي كوميدي وهل "CIA" لا تعلم من أمر بقتله؟!

دبي - بواسطة محمد فارس اتهم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاولة غض الطرف عمن وراء مقتل خاشقجي، واصفا بيان سيد البيت الأبيض حول القضية بالكوميدي.

وقال نائب رئيس الحزب، نعمان قورتولموش، في تصريحات لقناة "TRT Haber" التركية، أدلى بها اليوم الأربعاء، تعليقا على تقييم ترامب للوضع، إن "البيان الذي صدر أمس كوميدي".

وتابع المسؤول في "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "لا يمكن لوكالة استخبارات مثل CIA، التي تعرف حتى لون القط المتجول في حديقة القنصلية السعودية، ألا تعلم من أعطى هذا الأمر... هذا شيء لا يمكن أن يصدقه لا الرأي العام الأمريكي ولا الرأي العام العالمي".

وشدد قورتولموش على أن الشخص "الذي أعطى الأمر بارتكاب هذه الجريمة هو المسؤول عنها سياسيا".

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس الحزب الحاكم في تركيا إلى أن بلاده لا ترى أن قضية مقتل خاشقجي سياسية فحسب بل مسألة إنسانية ولن تسمح أبدا بالتغطية عليها.

وتأتي هذه التصريحات ردا على البيان الصادر عن ترامب أمس الثلاثاء حول قضية خاشقجي. © UMIT BEKTAS نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية"، نعمان قورتولموشتركيا: بيان ترامب حول خاشقجي كوميدي وهل "CIA" لا تعلم من أمر بقتله؟!

وقال ترامب في البيان إن إدارته تعتزم أن تبقى شريكا ثابتا للسعودية "لضمان مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل"، على الرغم من أنه اعترف بأن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، "من المحتمل جدا" أنه علم بالتخطيط لهذه العملية التي أثارت أصداء دولية واسعة مصحوبة بانتقادات حادة موجهة للرياض، فيما أشار إلى أن "CIA" لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة نهائية حول هذه المسألة.

المصدر: رويترز + ترك برس + وكالات