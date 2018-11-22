شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والصحة العراقية يجريان تحقيقاً بسبب نفوق أسماك نهر الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى كل من الأمم المتحدة ووزارة الصحة العراقية تحقيقا عاجلاً بشأن نفوق آلاف الأطنان من الأسماك فى نهر الفرات.

وأفادت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكترونى، أن الفحوص التى أجريت على عينات للكشف عن نفوق الأسماك فى نهر الفرات أظهرت أن المواد الملوثة تحتوى على مستوى عالٍ من القولونيات والمعادن الثقلية وتركيز عال من الأمونيا.



الأمم المتحدة

وأضافت الأمم المتحدة أن خبراء صحيون من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية، أكدوا أن المواد سامة للأسماك لكنها لا تشكل خطرا على صحة البشر، ما دفع الأمم المتحدة إجراء تحقيق آخر لاحتمال أن تكون عدوى فيروسية.

يذكر أنه فى نوفمبر الحالى شهد نهر الفرات نفوق آلاف الأطنان من الأسماك فى نهر الفرات مسببة خسائر كبيرة للعاملين فى مجال الصيد والاستزراع السمكى.