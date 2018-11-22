ماذا فعل الملك سلمان على حدود السعودية الشمالية

وحضر الملك سلمان في مدينة عرعر حفل استقبال أهالي منطقة الحدود الشمالية له بمناسبة الزيارة، حسب وكالة الأنباء السعودية. ووضع الملك السعودي حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في المنطقة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستقبل الملك سلمان، أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان. وقام الملك سلمان بالتفاعل مع "العرضة السعودية" خلال حضوره الحفل، وأظهرت لقطات تليفزيونية الملك ممسكا بالسيف وبجواره ولي العهد.

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