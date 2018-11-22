ثغرة في حصار قطر

وكانت أربع دول عربية هي السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأعلنت مقاطعة هذه الدولة.

وتم وقف التعامل مع قطر في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأخيرا بات معلوما أن جميع الدول الأعضاء بما فيها قطر ستحضر اجتماعا يعقده مجلس التعاون الخليجي في الرياض في ديسمبر/كانون الأول.

وليس مستبعدا أن تتم خلال هذا الاجتماع المصالحة بين قطر والدول العربية الأخرى التي أوقفت التعامل معها في صيف 2017.

© AP Photo / مجلس التعاون الخليجي

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن الأزمة الخليجية ربما طال أمدها لو لا "مقتل خاشقجي". وذلك لأن تداعيات هذا الحادث تترك أثرها على التطورات في المنطقة وقد تدفع المملكة السعودية ودولة الإمارات لتقديم عدد من التنازلات إلى قطر لإنهاء الأزمة.

وأضافت الصحيفة أن دول المقاطعة تنتظر أن تقوم قطر بخطوات لملاقاتها.