دولة أوربية تتخذ قرارات ضد السعودية بسبب خاشقجي

وعلقت الدنمارك الموافقات على تصدير أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب قضية خاشقجي وحرب اليمن.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، اليوم الخميس، إن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن، حسب "رويترز".

وأضاف الوزير أن القرار اتُخذ بعد مباحثات أجراها في الآونة الأخيرة مع نظراء له بالاتحاد الأوروبي.

ويشمل قرار التعليق أيضا بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.